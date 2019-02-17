Пока Александр Лукашенко договаривается на востоке от Беларуси – с Владимиром Путиным в Сочи, действовать на западном направлении отправился один из самых влиятельных белорусских чиновников – руководитель Совета Республики Михаил Мясникович. Варшава приняла Мясниковича на высшем уровне, но будут ли из этого какие-то дивиденды для Минска?

Белорусская многовекторность в действии: Лукашенко – в Сочи, Мясникович в это же время – в Варшаве.

«Это квинтэссенция белорусской внешней политики последних лет. Первое лицо – в России, а де-факто второе лицо государства – в Польше. Несомненно, переговоры в Сочи и в Варшаве могут быть между собой скоординированы. А тяжелое состояние существующих отношений между Минском и Москвой могло быть предметом разговоров Мясниковича в Варшаве», – полагает Анна Дынер из Польского института иностранных дел.

Конечно, можно возразить, что визит Мясниковича в Варшаву был согласован намного раньше, чем стало известно о поездке Лукашенко в Сочи, и, как говорят, все совпадения случайны. Но во время тяжелых разговоров о нефти с российским президентом Лукашенко всегда может похвастаться тем, что друзья теперь у нас есть не только на Востоке.

«Беларусь рассматривает Польшу в качестве дружеской страны, надежного партнера. Мы строим наши отношения на принципах добрососедства и взаимного уважения», – заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

На практике все, о чем говорит Михаил Мясникович, не совсем соответствует действительности. В отношениях официального Минска и Варшавы очень длинная история обид и длительный список проблем. Усиление обороны Польши в белорусском направлении и перспективы появления американской базы Форт Трамп, а также нарушения прав польского меньшинства в Беларуси – одни из главных. Но польские власти смотрят в будущее с оптимизмом.

«Этот визит был очерчен моим коллегам господином Мясниковичем как рестарт наших отношений. Я убежден, что наши договоренности приближают нас к решению всех спорных моментов: как вопрос образования, так и вопрос Союза поляков», – рассказал маршал Сената Польши Станислав Корчевский.

Рестарт рестартом, но уже на следующий день после заявления Корчевского Михаил Мясникович комментировал ситуацию с польским меньшинством в Беларуси.

«Польская сторона делает какие-то выводы субъективно», –уверен Мясникович.

А Минск, разумеется, видит дело объективно и сейчас объяснит польским коллегам, что и как в этом деле следует делать.

«Если всех детей примут в школы с польским обучением – в Волковыске, в Гродно, если Союз поляков будет нормально действовать согласно тому, что говорит Конституция, и не будут нарушаться стандарты международного права, тогда будет ясно, какой эти визиты носят характер: позитивный или негативный», – отмечает председатель непризнанного властями Союза поляков Анжелика Борис.

Есть и еще одна тема, которая стала препятствием на пути к хорошим отношениям между официальным Минском и Варшавой, – малое приграничное движение. Которое бы позволило почти миллиону белорусов ездить в Польшу без виз.

«Сначала белорусская сторона говорила о политическом аспекте неподписания этого договора, теперь, как мы видим, доминирует экономический фактор. Минск боится значительного оттока капитала из Беларуси. Обе стороны больше не поднимают этот вопрос, заменив его частично большим количеством выданных виз с польской стороны и 10-дневным безвизовым движением с белорусской стороны», – говорит Анна Дынер.

Не было сказано ни слова и о самой любимой теме Александра Лукашенко – товарообороте. Глава Беларуси любит подчеркивать: сначала – экономика, потом – политика. Но здесь пока гордиться нечем, говорит политолог Андрей Ляхович.

«Наш товарооборот – менее 5% от общего количества. Большой потенциал, который не может быть использован. В прошлом году белорусские суды вынесли 0,18% оправдательных приговоров. Если у нас нет независимого суда — никакой бизнес, в том числе польский, к нам не придет. О развитии каких-то отношений в этом плане не стоит и думать», – поясняет политолог, представитель кафедры политологии юрфака БГУ Андрей Ляхович.

При таком количестве проблем не сразу становится ясно, какой интерес подогревают интенсивные польско-белорусские отношения. Дело в том, что обе стороны не говорят об этом открыто, опасаясь реакции Кремля. Минск хочет максимально диверсифицировать свои рынки сбыта. Продавать в Польшу – лес, автотехнику, электричество с АЭС. Варшаву больше интересуют вопросы безопасности.

«Главный их национальный интерес – чтобы Беларусь не была поглощена Россией. Поэтому они со своей стороны будут делать все, чтобы сохранить независимость Беларуси. Это для Беларуси самое важное», – полагает Ляхович.

Крымские события пятилетней давности сильно изменили перспективу, с которой в Варшаве смотрят на Александра Лукашенко. Как результат, глава Беларуси уже в этом году имеет шансы получить приглашение в Польшу на торжества, связанные с 80-летием начала Второй мировой войны. И на этот раз вероятность того, что Александр Лукашенко приглашение примет, высока как никогда.