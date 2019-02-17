Власти намерены внести изменения в правила закупок госорганизациями товаров и услуг за счет собственных средств. Новшества решили ввести из-за риска злоупотреблений и неэффективного расходования денежных средств организациями с долей государства, уточняют в МАРТ.

В ведомстве поясняют, что представители КГК, в частности, выявили случаи злоупотребления и закупки товаров по завышенным ценам для общественного питания, прежде всего в учреждениях здравоохранения и образования, пишет TUT.BY.

На сайте МАРТ разместили доработанный проект постановления Совмина «Об установлении критериев, способа оценки и сравнения предложений участников открытого и закрытого конкурсов». Им хотят внести изменения в постановление Совмина № 229, которым регулируются правила закупок организациями товаров и услуг за счет собственных средств. В этом постановлении прописано, что госорганизации осуществляют закупки за счет собственных средств с применением конкурсов, электронных аукционов и других видов конкурентных процедур закупок, а также процедуры закупки из одного источника.

В постановлении прописан список товаров, на которые не распространяются правила закупок товаров и услуг. Как раз по некоторым из этих позиций специалисты КГК нашли нарушения при закупках организациями за счет собственных средств, в том числе товаров для общественного питания. Во многом из-за этого и решили внести изменения в правила закупок госорганизациями товаров и услуг за счет собственных средств.

В МАРТ отмечают, что случаи злоупотребления и приобретения товаров по завышенным ценам специалисты КГК выявили и при закупках для общественного питания, прежде всего в учреждениях здравоохранения и образования.

«Наличие данной нормы в законодательстве позволяет организациям приобретать товары для общественного питания в том порядке, который будет более удобен для них, в том числе по срокам проведения процедуры закупки и выбора поставщика для заключения договора. При этом говорить об экономии собственных средств субъектов хозяйствования в рамках проведенных процедур закупок не представляется возможным, так как зачастую договоры заключаются с теми поставщиками, с которыми организация работает на протяжении нескольких лет», — отмечается в проекте изменений.

При этом до заключения договора поставки продуктов питания отдельные организации не проводят маркетинговые исследования, а также не изучают уровень цен на рынке на приобретаемый товар для выбора поставщика, предложение которого будет являться экономически выгодным.

Не распространяется действие постановления № 229 среди прочего также на товары для оптовой и розничной торговли. Здесь проверяющие также нашли нарушения.

«В частности, когда одна из организаций, входящих в состав холдинга (государственного объединения) приобретает без осуществления процедур закупок товары для оптовой торговли по завышенным ценам и в последующем перепродает их для другой организации холдинга, государственного объединения», — говорится в пояснении к проекту изменений.

Проект изменений также предусматривает возможность осуществления закупок за счет собственных средств между отдельными организациями (их список прописан в приложении № 1 к постановлению 229) без учета требований указанного постановления только в случае, когда поставщик таких товаров является их производителем либо приобрел их в результате проведения конкурентных процедур.

В МАРТ уточняют, что реализация проекта «приведет к повышению эффективности расходования денежных средств, развитию конкуренции, а также предупреждению коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок за счет собственных средств».