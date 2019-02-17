Белорусский холдинг «Амкодор» выкупил в Карелии производственный комплекс Онежского тракторного завода (ОТЗ), признанного банкротом.

Такая информация размещена на сайте Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия, сообщает БЕЛТА.

Ориентировочный объем инвестиций «Амкодора» составит 18 млрд российских рублей.

«В 2018 году были проведены переговоры с собственниками предприятия и инвесторами, заключены соглашения о сотрудничестве, решены многие проблемы, препятствовавшие разрешению сложившейся ситуации с ОТЗ», — говорится в сообщении.

Уже в феврале на территории тракторного завода начнутся работы по созданию полного цикла производства машин для лесопромышленного комплекса. Проект предусматривает производство комплектующих, включая тандемные мосты, манипуляторы, харвестерные головки, а также организацию деятельности сервисного центра. При этом комплектующие будет не только использоваться для собственного производства, но и поставляться на конвейеры ведущих мировых производителей дорожно-строительной и лесозаготовительной техники. На предприятии планируется создать свыше 500 рабочих мест.

Холдинг «Амкодор» объединяет 29 предприятий, выпускающих более 120 моделей и модификаций техники для агропромышленного, дорожно-строительного, жилищно-коммунального, лесопромышленного, производственно-логистического комплексов.