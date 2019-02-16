Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, жена известного режиссера Андрея Кончаловского, недавно вместе с мужем побывала в Беларуси и выложила на своем YouTube-канале ролик о Минске.

Юлия Высоцкая вспомнила свои студенческие времена, которые провела в Минске, выпила кофе в одном из кафе на улице Карла Маркса, зашла в Академию искусств и Купаловский театр, в котором когда-то работала.

Кстати, одно время голос Юлии Высоцкой звучал в метро – она объявляла станции. «По тем временам это была очень хорошая подработка», – вспоминает актриса.

Прогуливаясь по центру Минска в районе ГУМа, Юлия Высоцкая призналась: когда была студенткой, частенько гуляла здесь вечером и заглядывала в окна чужих квартир.

«Я тогда жила в общежитии и мне очень хотелось, чтобы одно из этих окон было моим. Мне очень хотелось иметь свой дом…»

После прогулки по городу Высоцкая, сидя в одном из популярных ресторанов на улице Ленина, призналась: «Минск, я тебя люблю!».

«В каком-то смысле Минск – это мой город, я здесь училась, – говорит Юлия Высоцкая. – И мне приятно, что меня здесь принимают за свою. Некоторые думают, что я здесь родилась и отсюда родом. Видимо, ленятся открыть Википедию…»

В Википедии, кстати, написано, что Высоцкая родилась в Новочеркасске, среднюю школу окончила в Баку. А поступать приехала в Минск – на актерский факультет. Получив диплом Белорусской государственной академии искусств, она работала в Купаловском театре.

Газета «Народная Воля» №13 (4368) за 15 февраля