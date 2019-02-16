В пятиэтажном здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге произошло обрушение плит перекрытия с пятого по второй этажи.

По предварительной информации, пострадавших нет. По данным МЧС России, людей под завалами не осталось, все эвакуированы.

По данным МЧС России, площадь обрушения составила около 150 квадратных метров.

В момент обрушения в здании проходили факультативные занятия. Также в части здания проводились строительные работы.

«Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвёртый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились посередине», — рассказал изданию «Фонтанка» один из студентов.

Предварительной причиной обрушения в МЧС назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.