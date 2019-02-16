В Мозыре на Припяти оторвало баржу-бар с людьми на борту

16 февраля в Мозыре работники МЧС спасали баржу-бар с людьми на борту, которую оторвало от берега реки Припять в районе парка Победы.

Как сообщили в МЧС, информация об инциденте поступила спасателям около 8 утра.

«По прибытии спасателей к месту вызова выяснилось, что на расстоянии примерно 15 м от берега находится баржа-бар, один из двух удерживающих тросов оборван. На барже находились три человека«, — рассказали в министерстве. Работниками МЧС мужчины были эвакуированы на берег при помощи спасательной доски и веревки.

Спасатели провели работы по закреплению баржи и в 10-00 пришвартовали ее к берегу. Пострадавших нет.