Министерство строительства и архитектуры определило перечень многоквартирных и индивидуальных домов, которые будут строиться в 2019 году в Минске с использованием льготных кредитов. Постановление Минстройархитектуры №8 от 31 января 2019 года опубликовано в субботу на Национальном правовом портале.

В перечне домов, которые будут построены в 2019 году в Минске, указаны наименование и место расположения объекта. Всего в городе построят 52,9 тысячи квадратных метров льготного жилья, или 758 квартир. 587 квартир (около 47 тысяч «квадратов») будут построены для нуждающихся в улучшении жилищных условий с привлечением льготных кредитных ресурсов. Еще около 1 тысячи квадратных метров возведут в индивидуальном жилищном строительстве.

Как отмечается в документе, на возведение льготного жилья «Беларусбанк» выделит 16,06 млн рублей, около 180 млн рублей будет получено из бюджета на строительство инженерной инфраструктуры для этих домов.

Постановление вступает в силу после опубликования.