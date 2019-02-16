Сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона журналистка Рейчел Джонсон разделась в прямом эфире телеканала Sky News, протестуя против выхода страны из Евросоюза. Она отметила, что других способов быть услышанными не осталось.

Позже в Twitter Джонсон уточнила, что не оголилась полностью — на ней был топ без бретелей, пишет NEWSru.com. Впрочем, ей все же удалось вогнать в краску ведущего программы, а у остальных участников передачи акция журналистки вызвала смех.

Джонсон последовала примеру преподавательницы Кембриджского университета доктора Виктории Бейтман, которая дважды появилась в эфирах обнаженной в знак протеста против «брексита». В последний раз она предстала голой в эфире BBC Radio 4 13 февраля, написав на груди, в буквальном переводе, «Brexit оставляет Британию голой».

Бейтман пояснила, что «брексит» для Великобритании — «новое платье короля», имея в виду известную сказку Ханса Кристиана Андерсена и ставшую крылатой фразу оттуда «А король-то голый!» По ее мнению, выход из ЕС не поможет Соединенному Королевству решить накопившиеся проблемы.

Бейтман добавила, что, работая экономистом, пыталась писать о минусах «брексита», но ее доводы не были услышаны. В результате доктор решила привлечь внимание к вопросу, раздевшись перед миллионной аудиторией.