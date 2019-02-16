Владимир Талайко руководил объединением восемь лет, о причинах увольнения не сообщается.

Генеральному директору предприятия «Минскхлебпром» Владимиру Талайко не продлили контракт, сообщили Sputnik.by на предприятии.

«Да, ему не продлили контракт. Уже 14 февраля его не было на работе», — рассказали на предприятии.

Нового руководителя пока не назначили, а исполняющим обязанности руководителя стал главный инженер Виктор Пашковский.

КУП «Минскхлебпром» объединяет шесть крупных хлебозаводом города. Талайко возглавлял предприятие с 2011 года. Ранее СМИ писали, что в правоохранительных органах находится несколько дел, в которых фигурируют топ-менеджеры объединения.