Белорусские футболисты в России со следующего сезона не будут считаться легионерами.

Об этом на встрече президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина заявил министр спорта России Павел Колобков, передает БЕЛТА.

«Очень важное направление — сближение российского и белорусского законодательств с точки зрения обеспечения равных прав российских и белорусских граждан. В прошлом году мы активно поработали и утвердили ряд приказов по игровым командным видам спорта. Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские, и на них не будут распространяться ограничения по участию и на заявку на соревнования. Сейчас будет утвержден последний приказ по футболу, и это внесут в регламент российского футбольного союза. Со следующего сезона спортсмены смогут принимать участие», — рассказал министр.

Таким образом, белорусские спортсмены не будут в России считаться легионерами, уточнил президент России Владимир Путин.