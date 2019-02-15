Следы извержений криовулканов на Церере помогли ученым доказать, что под поверхностью этой карликовой планеты существует почти «вечный» подледный океан, заполненный густым «рассолом».

Об этом сообщает Geophysical Research Letters.

Как сообщается, исследователи проанализировали данные о кратере Оккатор, сделанные космическим аппаратом Dawn NASA, который изучал карликовую планету с орбиты начиная с марта 2015 года и по октябрь 2018 года.

Оккатор шириной в 57 миль (92 километра) демонстрирует впечатляющие яркие пятна, которые, как определили члены команды Dawn, являются солями, оставшимися после выплескивания соленой воды в космос.

Эта вода, вероятно, изначально являлась ледовой оболочкой планеты, которая растаяла около 20 миллионов лет назад.

Также была обнаружена необычная пирамидальная гора Ахуна, возвышающаяся над Церерой на четыре километра. Впоследствии Dawn и его научная команда выяснили, что Ахуна на самом деле является древним, уже «потухшим» криовулканом.

Ученые также установили, что сублимация произошла еще четыре миллиона лет назад. Это вероятный возраст самых молодых отложений на дне Оккатора. В то же время ученые ломают головы над тем, что происходило в период в 16 миллионов лет с момента таяния ледниковой оболочки.