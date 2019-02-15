Сухую уборку первых этажей многоквартирных жилых домов в Минске предлагают выполнять ежедневно. Об этом, передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил на заседании в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Юрий Кукашук.

— Во Фрунзенском районе провели хронометраж — прошли с работником весь его рабочий день и замерили, сколько времени тратится на ту или иную работу. 50 подъездов 5-этажных домов. При этом он успел подмести первые этажи и полностью вымыть 2 подъезда. Считаем, что такую практику можно применить во всем городе. Тогда сухая уборка первых этажей станет ежедневной, влажная всего подъезда будет проводиться раз в месяц, — сказал Ю. Кукашук.