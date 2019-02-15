Министерство архитектуры и строительства постановлением №9 от 7 февраля установило размер одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в среднем по стране в денежном выражении.

Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступил в силу.

Размер должен использоваться при определении сметной стоимости строительства.

Он составляет 8,15 рубля при выполнении сроительных, специальных, монтажных работ и 7,03 рубля при выполнении пуско-наладочных работ.

Постановление было разработано с целью решения задач, поставленных президентом на республиканском семинаре-совещании в ноябре прошлого года. Оно направлено на повышение оплаты труда строителей, а также исключения дифференциации по региональному признаку.

В 2018 году действовал уровень сметной зарплаты в размере 1013,93 рубля, что составляло цену человеко-часа в размере 6,04 рубля.

Увеличение оплаты труда в соответствии с постановлением приведет к увеличению общей стоимости строительства на 10-12%, сообщалось в обосновании к проекту постановления, опубликованном Минстройархитектуры.