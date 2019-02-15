Во всех православных храмах на вечернем богослужении 14 февраля и на утреннем 15-го будут освящать свечи.

В праздник Сретения Господня мы вспоминаем событие, произошедшее около двух тысяч лет назад в Иерусалимском храме. Праведный Иосиф и Матерь Божия Мария на сороковой день после Рождества принесли Младенца-Христа в храм, чтобы посвятить Его Богу. Первым, кто взял Спасителя на руки, был 300-летний старец Симеон.

Так долго он жил не случайно…

Будучи молодым, будущий Богоприимец состоял на службе у египетского фараона Птолемея Филадельфа. В числе 72 «мужей ученых» он занимался переводом Священного Писания с еврейского языка на греческий. Во время работы Симеон нашел, как ему показалось, ошибку и решил ее исправить, ведь не может дева (девушка) родить сына. Только начал он писать «жена» (женщина), явился Ангел Господний, остановил его руку и сказал:

— Вот ты хоть и ученый, а Богу не доверяешь. И за то, что не поверил, будешь жить до тех пор, пока своими глазами не увидишь исполнение пророчества.

И этот день настал. Взяв Христа на руки, старец произнес:

— Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля.

Сейчас эту песнь поют в православных храмах за вечерними богослужениями.

— Суть праздника Сретения Господня — не только в воспоминании исторических событий и освящении свечей, — говорит иерей Алексей Масленков, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в агрогородке Селиба Березинского района. — Смысл в том, чтобы мы вспомнили о своей встрече с Богом, о своем пути к Нему. И если это еще не произошло — чтобы задумались о первом шаге.

К первому шагу, кстати, можно отнести благочестивую традицию — прийти на праздник в храм за свечами, которые, как считается в народе, оберегают жилища от грома, молнии и других капризов природы. Домой человек приносит не только хрупкие свечечки, возжженные от церковной лампадки, но и огонек благодати, который, без сомнения, не погаснет и навсегда останется в сердце.

Приметы на Сретение

— Небо чистое и видно звезды — будет большой урожай фруктов

— Ясная и тихая погода — удачный год для пасечников

— Какова погода на Сретение — такова и весна будет

— Звездное небо — к поздней весне

— Если солнце перед закатом выглянет — придут поздние морозы, а если не покажется — будут сильные власьевские морозы

— Капель на Сретение капель — урожай на пшеницу, вьюга — хлеба не будет.

— Метель на Сретение — к неурожаю

— Утром снег — урожай ранних хлебов, в полдень — средних, если к вечеру — поздних.

— Ветер на Сретение сдувает с деревьев всю нечистую силу, и чем сильнее, тем лучше будет урожай фруктов.