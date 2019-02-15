Швецию на «Евровидении-2019» может представить белорус

Уроженец Беларуси Владислав Мелещенков, живущий сейчас в Швеции, борется за право представить эту страну на «Евровидении-2019», которое пройдет в Тель-Авиве.

25-летний парень принимает участие в шведском песенном конкурсе Melodifestivalen, который является и национальным отбором на конкурс Европейского вещательного союза, пишет Belmir.by.

Владислав, выступающий под творческим псевдонимом Влад Рейзер, стал одним из 28 претендентов на победу. Их отобрало жюри, рассмотрев более 2 200 поданных заявок.

По правилам Melodifestivalen, проводятся 4 полуфинала, в каждом соревнуются 7 конкурсантов. По двое из них выходят в финал напрямую, еще по двое получают так называемый «Второй шанс».

Он дает возможность продолжить борьбу: для выхода в финал надо отпеть еще один концерт и оказаться по его итогам в первой четверке из восьмерых участников с таким же статусом.

Владислав выступил во втором полуфинале, состоявшемся 9 февраля в Мальмё, и получил «Второй шанс». Теперь он сразится за выход в финал 2 марта в Нючёпинге.

Финал же, где и определится представитель страны на «Евровидении-2019», планируется провести 9 марта в Стокгольме.

Интересно, что Мелещенков был известен в Швеции и ранее. Но не как певец, а как популярный видеоблогер. Его личный канал на YouTube имеет почти полмиллиона подписчиков.

По данным шведской Medieakademien, в 2018 году блогер находился на 13 месте в списке самых влиятельных людей страны в социальных медиа.

Belmir.by связался с мамой конкурсанта с белорусскими корнями Натальей. Она рассказала, что сын родился в 1993 году в Жодино. Оттуда семья переехала в Швецию, когда мальчику было 9 лет.

В Стокгольме Влад окончил гимназию по направлению «индустриальный дизайн», но его больше привлекали другие сферы деятельности.

– Это были геймерство (отсюда и псевдоним Vlad Reiser), бизнес (хотел заниматься чем-то своим), актерская игра и режиссура, – пояснила Наталья.

В 2013 году вместе с другом Влад начал вести на YouTube канал NormelTV, посвященный розыгрышам и социальным экспериментам. Он быстро набрал полмиллиона подписчиков.

А в 2017 году запустил уже и свой собственный канал Vlad Reiser. Этот проект также оказался успешным, число подписчиков на данный момент составляет около 420 тысяч.

Кроме того, парень участвовал в различных шоу, был ведущим на канале Nickelodeon в Швеции.

– А в марте 2018 года Влад решил, что хочет начать петь. Хотя всегда прогуливал уроки пения, еще учась в Беларуси, – смеется мама.

Написал одну шуточную песню к 1 апреля – Prankstar («Звезда приколов»), затем песню Säg mig («Скажи мне») и, наконец, Nakna i regnet («Обнаженные под дождем»).

Именно ее он и послал в последний день приема заявок на Melodifestivalen.

– К нашему всеобщему удивлению и радости песню жюри одобрило и единогласно проголосовало за участие Влада в конкурсе, – говорит Наталья.

По ее словам, сын начал серьезно готовиться с декабря 2018 года – брать уроки вокала и танцев. А результатом стал Andra Chansen – так звучат слова «второй шанс» по-шведски.

– Сам он считает, что его победа – это победа над самим собой, над страхом петь. И просто возможность участия в самом большом и престижном музыкальном конкурсе в Швеции, – объясняет мама.

Родители Влада по своему роду деятельности никак не связаны с тем, чем занимается он.

– Мы просто его очень любим, это наш единственный сын и мы всегда верили в него и поддерживали любые начинания. Он очень талантливый и разносторонний, – уверена Наталья.

Например, когда парень решил заняться съемкой, приобрели дорогую профессиональную камеру, мощный компьютер, чтобы редактировать фильмы. И, как оказалось, сделали всё правильно!

– В Беларуси у нас остались родственники, и иногда мы приезжаем туда. Влад также поддерживает связи с некоторыми друзьями детства и очень ценит эти отношения, – отмечает мама.