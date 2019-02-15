Лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проблему компенсации потерь Минска после налогового маневра в РФ не обсуждали, но договорились серьезно проанализировать все аспекты союзного договора.

«Как-будто это важнейшая проблема в отношениях Беларуси и России. Она действительно существует, но я вам исключительно искренне и честно говорю: мы, по-моему, даже это слово не промолвили эти три дня», — заявил А.Лукашенко журналистам.

Так он ответил на вопрос «Интерфакса» о том, удалось ли по итогам трехдневных переговоров в Сочи достигнуть компромисса о проблеме компенсации Беларуси после налогового маневра в России.

В свою очередь президент РФ заявил, что в ходе переговоров поднималась тема союзного договора России и Беларуси.

«Полностью присоединяюсь к тому, что было сказано Александром Григорьевичем, и хочу только напомнить: в декабре этого года исполняется 20 лет союзному договору. И мы договорились с президентом Беларуси, что мы проанализируем, сверим часы по этой интеграционной повестке», — сказал В.Путин.

Со своей стороны А.Лукашенко подтвердил, что лидеры двух стран договорились провести «ревизию отношений» двух государств снизу» и начали с вопросов гуманитарного сотрудничества.

«Мы также давно договорились с президентом, что нам надо посмотреть и на развитие наших союзных отношений Беларуси и России, посмотреть Союзный договор, что мы там не выполнили за последние годы. Мы откровенно друг другу говорим о том, что мы же не вечные, мы когда-то уйдем. Что оставим нашим детям, как они продолжат нашу политику? Это тоже нас как политиков не может не волновать», — сказал президент Беларуси.

После анализа всех аспектов Союзного государства, по его словам, лидерам двух стран ничто не мешает еще раз провести переговоры.

«Потом нам ничто не мешает встретиться (…) Прежде, чем делать серьезные шаги — развитие Союзного государства и так далее, мы это должны как президенты не только знать, но и впитать в себя, чтобы мы были в этом убеждены. Вот поэтому мы аж три дня уже работаем по разным направлениям», — сказал А.Лукашенко.

А.Лукашенко продолжил: «Поэтому к налоговому маневру мы подойдем, но кроме налогового маневра у нас еще много проблем, которые кроме нас никто не решит, по крайней мере, толчок к этому должны были дать мы, и мы это делаем».

По его словам, «не маневрами только живы люди».