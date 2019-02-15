Академика признали виновным и приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Такое же наказание ранее и запросил прокурор.

Александр Белецкий приехал за пять минут до заседания. У зала его ждали родные и друзья — человек 20. Сам Белецкий до оглашения приговора вел себя спокойно: общался с друзьями, затем сел на скамью и сложил руки.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 суток. Белецкого взяли под стражу в зале суда и надели на него наручники.

До июля 2018 года Александр Белецкий возглавлял РНПЦ травматологии и ортопедии. На судах академик не отрицал, что в качестве подарка получил 4 тысячи евро и 3 тысячи долларов. При этом он не воспринимал эти деньги как взятку. А одну из сумм потратил на конгресс в Барселоне, где в состав белорусской делегации входило 12 человек.

Белецкий в суде говорил, что раскаивается в содеянном. Крупные же суммы, которые были найдены у него дома и на вкладах, по его словам, ему давали состоятельные друзья, и это не было связано с его профессиональной деятельностью. Один из таких друзей — бизнесмен Александр Шакутин.

Ранее председатель КГБ Валерий Вакульчик говорил, что при обыске в гараже и по месту жительства Белецкого в тайниках нашли около $ 500 тыс. в эквиваленте.

Александр Белецкий спокойно слушал приговор. Эмоций не показывал. В это время судья перечисляла, что ему также будет запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в течение пяти лет.

Также у Белецкого приняли решение конфисковать телефон IPhone, две памятные монеты, посвященные ЧМ по хоккею номиналом по 20 рублей, памятную монету Николая Чудотворца номиналом 500 рублей, деревянную коробку с подстаканником, стеклянным стаканом и ложкой, около 126 тысяч долларов на счетах в банках, автомобиль BMW, гараж, одноквартирный жилой дом в Минском районе, машино-место, квартиру, 354 тысяч долларов и 65 тысяч евро, облигации на сумму 15 тысяч долларов. Арест на земельный участок отменен.

Друг Белецкого, который пришел на заседание суда, сказал, что они не ожидали такого приговора. Он в шоке.

— Это человек высоких моральных качеств. Он однозначно принес бы на свободе больше пользы. А там будет потерянное время как для человека, так и для страны.

— Свидетели не подтвердили ни одного факта, — сказал еще один его друг. — Человек попал под волну. А кто ее поднял? Человека очень легко оговорить, и потом он вынужден отмываться. Стране неважно, кто будет лечить детей, стране важно, кто будет шить варежки.

Александр Белецкий — уникальный в своей отрасли врач. Он известный ученый и академик. У него более 450 печатных работ, в том числе 16 монографий, из них восемь изданы за границей. За свою профессиональную жизнь он подготовил четырех докторов и шесть кандидатов медицинских наук.

В октябре, пока Александр Белецкий находился в СИЗО, его наградили медалью НАН. Он вырос в семье врачей и всю жизнь был детским ортопедом. Провел 4000 высокотехнологических сложных операций.

Помимо этого, у него 92 патента в лечении детей с патологиями тазобедренных суставов, в 2010-м году он получил звание «Заслуженный деятель науки». Является отличником здравоохранения России, Узбекистана, Беларуси, читал лекции во многих странах мира, выступал на американской ассоциации оперирующих хирургов. По его словам на суде, деньги за Госпремию, патенты, монографии он откладывал.

Именно он разработал новые технологии хирургического лечения ортопедической патологии тазобедренного сустава у детей и подростков. За это его и наградили Госпремией в области науки и техники. Он руководил работой по созданию белорусских имплантов и металлоконструкций в травматологии и ортопедии.