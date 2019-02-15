Минобороны: умер военнообязанный

Министерство обороны проинформировало о том, что умер один из военнообязанных. По данным ведомства, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Пресс-служба Минобороны выразила соболезнования родственникам погибшего. Также отмечается, что семья умершего военнослужащего получит необходимую помощь согласно закону.

Напомним, что в конце января в стране проводилась масштабная проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Тогда призвали из запаса 1 400 военнообязанных граждан Беларуси.