Беларусь и Россия готовы настолько идти по пути объединения, насколько к этому готовы народы обеих стран, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Для меня независимость — это понятие относительное, (но) никто никогда, ни одно государство — примером тому Китай является — никогда не разговаривает о суверенитете. Поэтому нет у нас проблем с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства», — сказал А. Лукашенко журналистам по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

А.Лукашенко продолжил: «Дело здесь не в суверенитете. И я думаю, что мой коллега и мой друг со мной согласится, мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, на сколько вы готовы. Мы завтра может объединиться — у нас проблема нет. Но готовы ли вы — россияне и белорусы — на это? Вопрос».

«Поэтому тогда надо адресовать вопрос к себе — на сколько вы готовы, на столько мы будем выполнять вашу волю. Если не готовы, какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то. Ну а теперь более мы, и нам это и не нужно. Поэтому готовьтесь вы — я имею в виду народы России и Беларуси — в своем сознании, в своем поведении. Цели ставьте перед собой. А мы будем из реализовывать. Мы ваши слуги», — заключил белорусский лидер.

В.Путин продолжил: «Суверенитет и независимость — это близкие понятия. Полностью независимых государств в мире просто не существует. Современный мир — это мир взаимозависимости». Он привел в качестве примера интеграцию стран Европы.