Визит готовился. Президент мог выступить 16 февраля.

Сегодня в Мюнхене открывается ежегодная Конференция по безопасности. Президент Беларуси был приглашен выступить на панельной дискуссии 16 февраля на тему «Отношения Восток – Запад». Он должен был выступать вместе с президентами Азербайджана и Украины Ильхамом Алиевым и Петром Порошенко, премьером Грузии Мамукой Бахтадзе и генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Вчера от организаторов Мюнхенской конференции по безопасности стало известно, что президент Беларуси отказался от участия. Сегодня МИД подтвердил факт подготовки визита в Мюнхен.

«Однако буквально в самый последний момент возникли определенные временные накладки. В связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений в ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в г. Сочи в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне президента Республики Беларусь не представилось возможным», — пояснил пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз.

Беларусь на конференции будет представлена на уровне посла в Германии Дениса Сидоренко. Также в ней примет участие председатель КГБ Валерий Вакульчик.

МИД надеется на продолжение успешного и конструктивного взаимодействия с руководством Мюнхенской конференции.