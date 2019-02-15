Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он лично готов объединиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава белорусского государства сказал 15 февраля в Сочи на совместной с Путиным пресс-конференции, стенограмму которой опубликовал сайт Кремля.

«Я выскажу свое мнение, думаю, мой коллега и мой друг согласится с этим: мы готовы идти в единении, объединении наших усилий, государств и народов настолько далеко, насколько вы готовы. Слушайте, мы завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет. Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? Вопрос», – отметил Лукашенко.

По его словам, насколько готовы люди, настолько президенты будут выполнять их волю.

«Если не готовы – какая бы ни была мощная Россия и огромная, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то. Тем более мы, но нам это и не нужно. Поэтому готовьтесь вы – в своем сознании, в своем поведении, цели ставьте перед собой, я имею в виду народы России и Белоруссии, а мы будем их реализовывать, мы – ваши слуги», – подчеркнул Лукашенко.

Президент Беларуси на той же пресс-конференции заявил, что суверенитет страны для него – «святое».