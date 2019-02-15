Посещая 15.02.2019 образовательный центр «Сириус» в Сочи, гарант Белорусского государства А.Г. Лукашенко заявил, что Беларусь готова перенимать передовой опыт России в образовании.

После посещения «Сириуса» главы государств – Александр Лукашенко и Владимир Путин – приступили ко встрече с министрами, курирующими в обоих странах вопросы культуры, образования и спорта.

«Сегодня мы готовы открыть технопарк примерно по образцу «Сириуса», куда собрать не просто одаренных детей, а вундеркиндов. Это главное – отобрать лучших. У вас это получилось – руководитель об этом говорил. Это для нас важнейший вариант, нам нужно отобрать способных, потому как желающих – как здесь, 55 человек на место. Ни в одном вузе, ни в советские времена, ни сегодня нет и не было такого», — заявил в рамках встречи белорусский лидер.

А. Лукашенко подчеркнул, что передовой опыт России в воспитании одаренных молодых людей важно использовать, к счастью, «это бесплатно».