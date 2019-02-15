С 15 по 24 февраля ГАИ будет проводить республиканскую профилактическую акцию «Сделаем дорогу безопасной!». Как отмечается на сайте МВД, профилактические мероприятия призваны обратить внимание участников дорожного движения на необходимость неукоснительно соблюдения правил безопасного поведения на дороге.

В период акции запланировано в том числе проведение рейдовых мероприятий с привлечением сотрудников всей милиции общественной безопасности по отработке в «часы пик» и в темное время суток нерегулируемых пешеходных переходов и аварийно-опасных участков.

«Маршруты патрулирования нарядов ДПС ГАИ будут пересмотрены и приближены к местам массового передвижения пешеходов, а также участкам автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженным риску совершения наездов», – отмечается в сообщении на сайте МВД.

В поле зрения ГАИ попадут не только пешеходы-нарушители, но и водители, не соблюдающие правила проезда пешеходных переходов.

Какие штрафы грозят тем, кто переходит дорогу в неустановленных местах, а также водителям, которые проезжают пешеходные переходы с нарушением правил.

Если ПДД нарушает пешеход или велосипедист

Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, наказывается штрафом в 25,50 – 76,50 рублей либо предупреждением.

Это же нарушение, но совершенное в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, карается штрафом в 76,50 – 127,50 рублей.

Если пешеход, велосипедист, водитель гужевого транспортного средства нарушили правила дорожного движения и это повлекло за собой создание аварийной обстановки, штраф составит 76,50 – 204 рублей.

В том случае, если нарушения ПДД указанными лицами повлекли причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждение транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества, а также оставление ими места ДТП, участниками которого они являются, предусмотрен штраф 127,50 – 510 рублей.

Если нарушитель – водитель

Непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении маршрутному транспортному средству, пешеходам, иным участникам дорожного движения наказывается штрафом в размере 25,50 – 127,50 рублей либо предупреждением.