Евросоюз согласовал введение санкций против нескольких граждан России, причастных к конфликту в Черном море.

Об этом сообщает meduza.io со ссылкой на RFE/RL.

По данным радиостанции, под санкции попадут «около восьми человек». Им будет запрещен въезд в ЕС, а активы на территории Евросоюза будут заморожены.

О подготовке новых санкций Евросоюза и США против России из-за конфликта в Черном море стало известно 12 февраля. В чем они будут заключаться, до настоящего момента не сообщалось.

Американские сенаторы одновременно предложили ввести санкции против неназванных 24 сотрудников ФСБ, якобы имеющих отношение к конфликту, а также против российской судостроительной отрасли — если Россия будет создавать помехи другим странам в судоходстве.