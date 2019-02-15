Вести переговоры уполномочено Министерство иностранных дел Беларуси.

Президент Беларуси одобрил проект Соглашения между правительством Беларуси и правительством Колумбии о взаимной отмене виз для краткосрочного пребывания.

Указ подписан 12 февраля и опубликован сегодня на сайте Национального правового интернет-портала. Сам текст проекта соглашения не рассылается.

МИД Беларуси уполномочен на проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, и подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

В ноябре 2018 года Беларусь и Колумбия подписали соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным (официальным) паспортам.