«Все имена помню, а вот дни рождения уже путаю». У мужчины из Витебска – 19 родных детей и 73 внука

Жителю Витебска Владимиру Духовичу – 64. У мужчины 19 родных (биологических) детей и 73 внука! И это не конец семейной истории.

Старшему внуку – столько лет, сколько младшему сыну

17 детей Владимира Николаевича Духовича уже взрослые, у 16 из них есть свои семьи. Но несколько лет назад произошло горе – умерла мама и жена, Алла Брониславовна. Жизнь берет свое, и не так давно мужчина создал новую семью. В браке со второй женой, Ириной, на свет появились еще две дочери.

Глава большой семьи поговорил с tut.by по телефону.

– Извините, домой не приглашаю. С той поры, как не стало моей первой жены, мы живем уже не так открыто, – грустно говорит он. – Боюсь, не все поймут меня правильно: мол, человек в годах, имеет столько детей и внуков, а, овдовев, взял и снова женился.

Но когда речь заходит о детях, голос Владимира Николаевича сразу же преображается, в нем уже радостные и теплые ноты:

– Это же настоящее богатство: 10 сыновей и 9 дочерей! Я их всех очень люблю! И старших, и малышей от второго брака. Это – мои родные, дорогие кровинушки, всех до одного одинаково жалко, за всех переживаю. Хотя самому старшему – Саше – будет вот 43 годика. Потом идут Инна, Вова, Рита, Оксана, Бронислав, Дима, Станислав, Толя, Владик, Таня, Лера, Игорь, Витя, Майя, Алиса, Иосиф. Первые дети рождались через год. Потом уже некоторые – через два года. Самому младшему, Иосифу, – 22 года – столько же, как и моему первому внуку, сыну Саши. Иосиф – единственный, кто пока не обзавелся своей семьей. Живет с нами. Я его и не тороплю искать невесту: дом наш большой, всем места хватает.

Почти все дети – сами многодетные родители

Дочерям от второго брака, с Ириной, сейчас 3 и 4 годика.

– Такие детки хорошие! – радуется Владимир Николаевич. – Играют, веселят нас. Нам и стареть некогда: надо за детьми малыми смотреть еще.

Духовичи – верующие люди, евангельские христиане.

– С Богом я прожил с юности. Уверовал в 15 лет, а скоро уже 65. Выходит, 50 лет с Господом – почти вся жизнь. В подвальчике мы оборудовали домашнюю церковь, собираемся там и молимся с детьми и внуками.

Внуки – особая гордость Владимира Николаевича. Наследников ему подарили 16 старших детей – все, кроме пока не женатого Иосифа. Почти все сыновья и дочери Духовича – сами многодетные родители. Так, у Александра и Маргариты – по 10 ребятишек, у Дмитрия – 9, у Владимира – 8, у Инны, Бронислава, Татьяны – по 6, у Анатолия – 5. Младшие пока обзавелись одним, двумя или тремя детьми.

«Помню имена всех внуков, а вот дни рождения уже путаю»

– Несмотря на все заботы, я знаю всех внуков – и по именам, и кто чей сын или дочка. Хотя их все прибавляется и прибавляется! Не так-то и легко столько внучат запомнить и всем уделить внимание, правда? Но стараюсь как могу. А вот сколько кому лет, могу уже и запутаться. Бывает, что путаюсь, когда родились и собственные дети. После того как потерял первую жену, стал замечать, что от переживаний память стала хуже. Но ведь помнить все дни рождения – не самое главное. Главное – детей и внуков любить.

Среди внуков есть двое приемных, но и они стали для Владимира Николаевича родными:

– У одной из дочерей где-то 14 лет не было деток. Она взяла двух ребятишек из приюта. А тут раз – и свой сынок родился. Недавно совсем. Вот ведь как бывает!

Глава семьи регулярно встречается с наследниками:

– И они ко мне приходят или приезжают, и я к ним выбираюсь проведать. Многие дети живут в Витебске, но есть и те, кого судьба забросила в Москву, Пинск, Брест, в Украину. Большим кругом – так, чтобы по возможности собрался весь род, удается собраться нечасто. Но стараемся. В последний раз крупная встреча была, когда я вышел на пенсию.

Многодетный отец и «многовнучатый» дедушка не скрывает радости – не за горами время, когда и правнуки пойдут!