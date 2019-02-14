Врачи рассказали, что любовь влияет на здоровье человека.

Выяснилось, что специалисты считают любовь отнюдь не светлым чувством. Например, психиатры утверждают, что любовь — это психоз. Влюбленный человек в буквальном смысле переживает нервное потрясение.

Последние исследования врачей показали, что у влюбленного человека хуже работает мозг, он не может рационально мыслить, оценивать ситуацию со всех сторон, что в итоге приводит к необдуманным поступкам.

Медики выяснили, что когда человек испытывает романтические чувства, в его надпочечниках интенсивно вырабатывается нейромедиатор дофамин, известный также как гормон счастья. Есть и отрицательная сторона у этого гормона — он делает человека тупее. Ученые доказали, что у влюбленных людей ухудшается работа префронтальной коры головного мозга.

Кроме этого, во время влюбленности хуже работают почки, возможны проблемы в мочеполовой системе, на нервной почве развивается синдром раздраженного кишечника.