В Гомеле троллейбус врезался в частный дом

Вечером 14 февраля на улице Богдана Хмельницкого в Гомеле троллейбус выехал за пределы полосы и врезался в жилой дом. Об этом в Facebook сообщил местный житель и правозащитник Леонид Судаленко.

Троллейбус маршрута № 19 выехал за пределы полосы и протаранил пристройку жилого дома.

«На полосе есть еще разбитый Lexus, он следовал в том же направлении. По моей версии, троллейбус уходил от столкновения и врезался в пристройку дома, полностью разбил вход. Кабина водителя тоже разбита», — говорит Судаленко.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.