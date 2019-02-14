Пока президенты России и Беларуси катаются на лыжах, Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации одобрила в первом чтении закон о переходе страны на суверенный интернет. Или что-то в этом роде. Я не знаю, как он будет действовать. Я вообще мало что понимаю в интернете, не слишком доверяю ему и предпочитаю не хранить в нем то, что, с моей точки зрения, должно существовать в одном экземпляре, – ни документы, ни фотографии. Не верю я и в то, что электронные книги заменят полностью книгу бумажную. А что касается убитых якобы социальными сетями и информационными сайтами газет, то я лично знаю пока только одно такое издание. И то, с моей точки зрения, это было не столько убийство, сколько самоубийство: газета могла еще долгое время существовать и радовать меня как читателя.

Но интернетом я пользуюсь активно. Правда, в последнее время, прилетая в Киев, испытываю некоторые затруднения. Например, я привык пользоваться почтовым ящиком, расположенным на российском сервере «Яндекс». После того как в 2010 году, во время избирательной кампании, его активно взламывали все, кому не лень, а потом еще и изымали мой домашний компьютер, я решил: гори оно всё гаром! Проще не писать никому ничего опасного, чем думать о безопасности своей почты не смыкая глаз дни и ночи, точно у мартеновских печей. А сейчас украинские власти приравняли «Яндекс» к орудию гибридной войны и отключили возможность пользоваться им на своей территории…

Полный текст колонки Александра Федуты читайте в газете «Народная Воля» за 15 февраля