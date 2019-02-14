В минском микрорайоне Шабаны из окна восьмого этажа выбросилась пятиклассница. Информацию об этом сообщил блогер NEXTA.

«Пишут, что вчера вечером в Шабанах с 8-го этажа выпрыгнула пятиклассница. Якобы оставила на компьютере записку типа: «Я всего достигла в этой жизни». По слухам, обвиняют в случившемся соцсети, группы «Синий кит» и т. п.», — написал блогер.

В гимназии №21 корреспонденту Еврорадио подтвердили, что их ученица действительно выбросилась из окна. В учебном заведении подчёркивают, что происшествие случилось не в их здании.

На завтра в гимназии якобы назначено экстренное собрание.