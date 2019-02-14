В феврале ряд аналитиков прогнозируют, что биткоин должен восстановиться до диапазона 4000-5000 долларов. Как может измениться ситуация на рынке криптовалют? Какими могут быть сценарии для белорусского рубля в ближайшем будущем?

В комментарии Myfin.by свое мнение по этим вопросам высказал Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна».

Что будет с биткоином и другими криптовалютами

– Более года мы наблюдаем за затянувшимся периодом падения биткоина. Данная криптовалюта не первый раз за свою историю демонстрирует отрицательную тенденцию. Такой тренд уже прослеживался с января 2014 года по январь 2015 года, после чего биткоин относительно стабилизировался, колеблясь в пределах 200-300$ до осени 2015 года. В ноябре 2015 года его курс достиг почти 500$, после чего мы наблюдали тенденцию роста и последующий хайп по ICO и криптовалюте.

Полагаю, что в ближайшем будущем мы увидим стабилизацию курса биткоина, а впоследствии и рост его стоимости. Рынок криптовалют уже немного трансформировался и приобрел более цивилизованный вид. Неприятный осадок, оставшийся от ряда мошеннических ICO, сошел, а регулирование сделок с криптовалютами перестало восприниматься как препятствие к таковым.

Биткоин за период своего существования доказал свою неуязвимость к взлому, а потому и может претендовать на успешное продолжение своей истории.

Упомянем и альткоины. Нельзя не отметить, что «криптокризис» избавил рынок от слабых игроков и мошенников. Часть альткоинов уже на этой неделе показывают неплохой рост. В любом случае, хотелось бы повториться, что по мнению нашей компании, криптовалюты сегодняшнего дня не являются криптовалютами будущего.

Сценарии по изменению курса белорусского рубля

– Что же касается курса белорусского рубля, то стоит обратить внимание, что на него оказывает влияние ряд внешних факторов. Кроме внешнеэкономических показателей, прямо пропорциональное воздействие на белорусский рубль будет оказано курсом российского рубля. В свою очередь, стабильность российского рубля в большой мере зависит от цен на нефть.

Таким образом, в случае если в Венесуэле сменится государственная власть и направление международной политики склонится в сторону США, то стоит ожидать падения цен на нефть, а соответственно и падения курса как российского, так и белорусского рубля относительно доллара и евро.

С другой стороны, при падении уровня добычи нефти в развитых странах, есть шанс на укрепление курса национальной валюты.

При положительном сценарии курс белорусского рубля относительно доллара США к концу первого полугодия составит 2,3 белорусского рубля, а относительно евро – 2,6 белорусского рубля, а при отрицательном сценарии – 3,2 и 3,6 белорусского рубля соответственно.