Власти Беларуси во главе с Нацбанком вот уже несколько лет безудержно борются с долларизацией экономики. Действительно, есть проблемы, связанные с излишней валютизацией денежной массы, обращающейся в стране. Многим будет в диковинку, что у нас валюты в обращении больше, чем родных рублей. Так, по данным Нацбанка, валютная составляющая широкой денежной массы на 1 января 2019 г. составила 60,9% против 64,7% годом ранее. Банковские вклады юридических лиц в рублях за 2018 год увеличились на 7,3%, физических – на 22,4%. Тогда как в валюте депозиты юрлиц снизились на 8,1%, а физлиц – на 3,4%.

Следовательно, есть и результаты политики дедолларизации главного регулятора. Нацбанк последовательно снижал депозитные ставки по валютным депозитам в банках. Если принять долларовую инфляцию в пределах 2% годовых, то получается, что львиная доля валютных вкладов имеет отрицательные реальные начисляемые проценты, то есть процентные ставки ниже уровня инфляции. За 2018 год отдельные банковские ставки по валютным депозитам несколько подросли, но они остаются в реальном значении отрицательными. Например, в декабре прошлого года средняя ставка по безотзывным вкладам физлиц подросла и составила 1,7%, по отзывным вкладам она снижалась: с 0,8% до 0,64%.

И тем не менее на долю валютных депозитов клиентов приходится 65% всех банковских вкладов, в том числе доля валютных вкладов населения – 70%, или 7133 млн долларов. Хотя этот удельный вес и снижается понемногу в пользу рублей, упрямые вкладчики продолжают не доверять национальной денежной единице. Все таки за минувший год белорусский рубль ослабел к доллару почти на 10%. Еще свежи в памяти его девальвационные провалы в августе-сентябре. И вместо привычных 2 рублей за доллар, державшихся довольно продолжительное время, мы сегодня имеем 2,15 за «зеленый»…

Полный текст колонки профессора, доктора экономических наук Бориса Желибы читайте в газете «Народная Воля» за 15 февраля