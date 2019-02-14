Управление защиты информации Национального банка (FinCERTby) информирует о том, что в Беларуси зафиксированы случаи телефонного мошенничества – вишинга.

Вишинг – это один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную связь и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и т. д.), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий с карточным счетом/платежной картой с целью хищения денежных средств.

Установлено, что злоумышленники звонят клиентам белорусских банков и, представляясь сотрудниками банков (в том числе Национального банка), под различными предлогами просят предоставить паспортные данные, а также реквизиты банковских платежных карточек и коды, поступающие на телефонный номер клиента банка.

В большинстве случаев номера телефонов звонящих могут быть скрыты либо принадлежать операторам связи других государств.

Однако в отдельных случаях мошенниками используются программы-анонимайзеры, IP-телефония. При этом номера телефонов, с которых осуществляются звонки, определяются как официальные номера, указанные на сайте банка.

Обращаем внимание на то, что сотрудник банка при звонке клиенту заранее должен знать все необходимые ему данные. Поэтому сообщать кому-то реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные ни в коем случае нельзя.

FinCERTby рекомендует в случае поступления подобных звонков сразу же обратиться в контакт-центр банка, эмитировавшего карточку, рассказать о ситуации и далее следовать рекомендациям сотрудника банка.

Если злоумышленнику все же удалось получить реквизиты карточки или был установлен факт хищения денежных средств, следует незамедлительно заблокировать карточку и обратиться с заявлением в правоохранительные органы.