Европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер 17-18 февраля с рабочим визитом посетит Беларусь. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

Предусмотрены встречи Гюнтера Эттингера с премьер-министром Сергеем Румасом, министром финансов Максимом Ермоловичем и заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко. Планируется, что будут обсуждаться актуальные вопросы развития политического диалога и торгово-экономического сотрудничества по линии Беларусь — ЕС, а также взаимодействия в финансовой и таможенной сферах.

Официальная программа визита еврокомиссара начнется с церемонии возложения венка к монументу Победы.