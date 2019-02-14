Сегодня представители «Белпочты» проинформировали своих клиентов об изменении тарифов на пересылку международных почтовых отправлений, что произойдет 15 февраля, передает Телеграф. Это коснется письменной корреспонденции, посылок, отправлений ускоренной почты.

На сайте почтового оператора отмечается, что с завтрашнего дня пересылка почтовых карточек, простых писем, бандеролей и мелких пакетов весом до 100 г будет стоить на 6 копеек дороже, чем обычно. «В среднем повышение тарифов составит не более 5%»№, — заверили в «Белпочте».

Стоимость пересылки почтовых отправлений по Беларуси останется без изменений.