Третий вероятный соучастник отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, ранее известный под именем Сергей Федотов, опознан как высокопоставленный сотрудник Главного разведывательного управления Генерального штаба Минобороны РФ (ГРУ) Денис Сергеев. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщила журналистская расследовательская группа Bellingcat, передает Deutsche Welle.

По сведениям журналистов, Сергеев и его альтер эго «Сергей Федотов» родились 17 сентября 1973 года. Денис Сергеев появился на свет в казахстанском городе Ушарал неподалеку от советско-китайской границы. Проходил срочную службу в Новороссийске.

Между 2000 и 2002 годами Сергеев был переведен в Москву и поступил в элитную Военно-дипломатическую академию, прозванную «консерваторией ГРУ», отмечает Bellincat. По оценкам расследователей, исходя из срока службы и характера назначений Сергеева после учебы в академии, сегодня он должен носить звание полковника либо генерал-майора.

В 2010 году на свет появился «Сергей Федотов». Паспорт на это имя выдал тот же паспортный стол 770001 в Москве, в котором получали паспорта два других вероятных отравителя Скрипалей — Мишкин и Чепига. Как и в случае с другими тайными паспортами, выданными Мишкину и Чепиге, «причина» выдачи нового паспорта была указана как «непригодность к использованию» предыдущего документа, который, как утверждают журналисты, никогда не существовал.

Визит в Лондон

Как указывается в расследовании, роль Дениса Сергеева в подготовке и отравлении Скрипалей пока не выяснена. Как и то, был ли он в Солсбери. Известно, что Сергеев прилетел в Лондон 2 марта утренним рейсом «Аэрофлота». В тот же день, но уже вечерним рейсом, до английской столицы добрались Мишкин и Чепига.

Сергеев забронировал обратный рейс на самолет «Аэрофлота» из Хитроу в Москву на 4 марта, день, когда были отравлены Скрипали. Однако, по данным Bellingcat, разведчик так и не появился в аэропорту, несмотря на то, что зарегистрировался на рейс. Вместо этого он каким-то образом добрался до Рима и в тот же день вылетел обратно в Москву.

Отметился в Болгарии

О том, что «Сергей Федотов» является третьим подозреваемым в «деле Скрипалей» 6 февраля сообщила британская газета The Telegraph. Несколько дней спустя стало известно, что человек с этим именем может быть причастен к попытке отравления болгарского оружейного фабриканта Эмилиана Гебрева в 2015 году. Предполагается, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом семейства «Новичок».