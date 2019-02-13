Перечень заболеваний и физических недостатков, при которых гражданам Беларуси противопоказано владение оружием, содержится в постановлении Совета Министров Беларуси от 13 февраля 2019 года № 92.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на сайт правительства.

В частности, это противопоказание коснется лиц с заболеваниями нервной системы, психическими отклонениями и расстройствами, травмами центральной нервной системы и нарушениями функций конечностей, эпилепсией, заболеваниями глаз, уха и сосцевидного отростка, перенесших травмы опорно-двигательного аппарата, имеющих травмы кисти одной из рук и верхнего отдела позвоночника, а также тех, у кого отсутствуют конечности.

Министерство здравоохранения по поручению правительства обязано в двухмесячный срок принять меры по реализации постановления.