Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко среди предстоящих тем переговоров выделил сотрудничество в энергетике, «шероховатости» в сфере торговли сельхозпродукцией и предложил «сверить часы» в области интеграции на постсоветском пространстве.

«У нас и финансовые отношения развиваются, за последние годы достаточно большой объём кредитов выдан Беларуси государственных: шесть с лишним миллиардов (долларов) плюс 58 миллиардов рублей. По линии фонда ЕврАзЭс шесть траншей общим объёмом 1,6 миллиарда долларов», — сказал В.Путин перед началом переговоров А.Лукашенко.

В связи с этим он отметил, что Беларусь «очень дисциплинированно» в финансовом смысле исполняет свои обязательства и это позволяет двум странам работать по крупным проектам.

«Я имею в виду и строительство АЭС, которое находится в завершающей стадии, это позволяет нам развивать отношения чисто торгового характера в различных областях, включая сельхозпроизводство. (…) Знаю, что у нас бывают здесь шероховатости, бывают и проблемы, но так как это и положено между друзьями, надеюсь, эти проблемы будут решаться», — сказал В.Путин.

Он также назвал «одной из важнейших сфер» энергетику.

«Объёмы поставок углеводородов, нефти и газа сохраняются на том уровне, о котором мы с Вами договариваемся. Знаю, что наши коллеги — с нашей стороны вице-премьер Козак Дмитрий Николаевич — со своим коллегой белорусским встречается, последняя встреча была в конце прошлого года. Идёт согласование позиций, которые требуют этого согласования», — сказал президент РФ.

«Немаловажным» он назвал и сотрудничество двух стран в сфере международных отношений.

«Для нас Беларусь является важнейшим стратегическим партнёром, союзником, и для меня очень важно «сверить часы» с президентом Беларуси и по этим вопросам, включая и вопросы, кстати говоря, интеграции на постсоветском пространстве», — сказал В.Путин.

Во встрече принимают участие также первый вице-премьер РФ Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента РФ Юрий Ушаков, посол России в Беларуси Михаил Бабич и министр экономического развития Максим Орешкин. С белорусской стороны в переговорах участвуют вице-премьеры Игорь Ляшенко, Игорь Петришенко и Михаил Русый; министр финансов Максим Ермолович, министр экономики Дмитрий Крутой, а также посол Беларуси Владимир Семашко.