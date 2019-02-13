Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко вместе покатались на лыжах на одном из сочинских склонов.
Лидеры двух стран сделали небольшой перерыв в своих переговорах, которые начались в среду, и отправились на горнолыжную трассу, пишет interfax.by.
Переодевшись в лыжные костюмы, президенты вышли на склон, где туристы в это время тестировали горки. Горно-туристический центр не стали специально перекрывать.
В.Путин и А.Лукашенко попробовали два склона — «синие» B4 и D1 длиной около километра каждый.
В горах Сочи сейчас много снега и тёплая солнечная погода — больше +5 градусов.