Претендентов на пост президента становится все больше. О своих амбициях заявила депутат Палаты представителей, председатель Общества белорусского языка имени Франциска Скорины Елена Анисим.

Подробности — в интервью Елены Анисим “Белорусскому партизану”.

«Нам хотят диктовать свою волю”

— Из-за публикаций в “Новым Часе” ко мне как к председателю Общества белорусского языка пошли претензии — не совсем обоснованные по той простой причине, что к ним я не имею прямого отношения: с 2014 года Минскую городскую организацию ТБМ, которая является основателем издания, возглавляет совсем другой человек. Но в упомянутых публикациях я увидела не только претензии ко мне, но и попытку определенных сил указать государственным органам власти, представителям государственных органов власти, что они должны зависеть от каких-то сил, которые очень часто находятся не в Беларуси. Я усмотрела в этих обвинениях попытку забрать у белорусов право выбора, а также указание на то, что есть кто-то, кто будет диктовать свою волю.

— Высказанные претензии вы расцениваете как внешнее давление?

— Я расцениваю эти претензии как вмешательство во внутреннюю государственную политику Беларуси. Через такого рода публикации, через нападки на меня как на руководителя одной из самых больших структур национальной ориентации делается указание всем органам власти: мол, не потакайте своим гражданам, которые хотят белорусизации, ведь мы следим и укажем вам, как жить.

— То есть информационно-пропагандистская война раскручивается?

— Это часть пропагандистской войны против Беларуси и против тех представителей общественных и политических сил, которые готовы отстаивать независимость страны всеми доступными средствами.

— Как будете отвечать?

— Я уже начала отвечать: в среду выставила свой ответ Телескопу. Я не собираюсь отступать: на моей депутатской почте появилось очередное письмо-претензия, которое убедило меня, что я на правильном пути. Надеюсь, мой ответ только укрепит волю и решимость наших соратников и единомышленников.

— Это первый массированный удар «русского мира», под который вы попали?

— Подобные нападки, как мелкие укусы, происходили и раньше, но они как прививка от негатива, сопровождающего любого политика.

«Не исключаю второй тур выборов”

— Чуть ли не каждая оппозиционная структура считает своим долгом выдвинуть собственного претендента на пост президента. Не боитесь потеряться в такой пестрой толпе?

— Потеряться не боюсь хотя бы потому, что мой статус депутата уже придает определенную узнаваемость среди всех претендентов. Кроме того, во время развертывания политической кампании возникнет потребность у претендентов обсудить совместные планы; я не исключаю, что ряд сегодняшних претендентов позже захотят подключиться к нашей общей работе ради достижения большего успеха.

— Депутатский мандат добавляет вам узнаваемости, однако он же дает государству большие возможности влиять на вас.

— Ну какую возможность влиять на меня мое государство? Я иду на президентскую кампанию от имени той части общества, которая заинтересована в демократизации, в расширении употребления белорусского языка как государственного. Так как государство может влиять на меня? Добьется, что я буду говорить иначе? Того не будет. На меня могут повлиять мои избиратели, могут повлиять члены нашей организации-и все.

– Без ресурсов – людских и финансовых — невозможно провести приличную избирательную кампанию. Где возьмете ресурсы?

— Наша организация жила и живет без государственной поддержки вот уже тридцать лет, за исключением самого начала существования, когда ТБМ все же имело определенную государственную поддержку; все остальное время мы живем за счет членских взносов и пожертвований неравнодушных граждан. Поэтому президентская кампания будет вестись в рамках законодательства, а это значит, что средства мы будем брать только те и там, которые разрешены законодательством. Но и в политической кампании акцент мы будем делать на пожертвования со стороны наших граждан, избирателей, тех, кто заинтересован в успешном уходе этой кампании.

— Как я понял, вы сами не верите в возможную победу.

— Верю — не верю – это вопрос немного из другой сферы. В политической кампании результат зависит от проделанной работы, от команды, с которой работаешь. Человеческие ресурсы важнее финансовых: если есть люди, то можно найти и финансы, если не получишь никаких промежуточных результатов, то рассчитывать на финансовую поддержку, очевидно, сложно. Если бы выборы проходили завтра, то, конечно, победить сложно: нет ни времени для раскрутки, ни шансов. Но если мы имеем в запасе год, то этого времени достаточно, чтобы собрать боеспособную команду, найти необходимые финансовые ресурсы и провести кампанию на высоком уровне.

— Вы говорите о годе запаса. Однако до сих пор никто не знает, когда состоится президентская кампания. Может, вы владеете инсайдерской информацией?

— Сегодня вам никто точно не ответит, когда будут парламентские выборы, когда – президентские. Ответ на этот вопрос вряд ли известен даже на самом верху…

— Какими критериями вы будете оценивать успешность президентской кампании?

— Успехом для меня станет 40% голосов избирателей в первом туре.

— Надеетесь выйти во второй тур?

— Безусловно, при таком большом количестве претендентов нужно иметь в виду и вероятность второго тура выборов.

— По какому сценарию пройдет президентская кампания?

— Думаю, эти выборы пойдут по пути демократизации — если не полной, то хотя бы частичной, и либерализации мнений. Определенная демократичность на этих выборах произойдет; не скажу-стопроцентная, но определенная демократизация произойдет.

— Что навело вас на такие мысли?

— Прежде всего наличие публикаций, о которых мы говорили сначала, обязывает любого государственного деятеля держать в уме: чтобы достичь взаимопонимания с обществом, нужно вести диалог, давать возможность людям высказывать собственное мнение, давать ход критике. Ведь критика – не критиканство и не агрессивность — как раз-таки способствует и консолидации общества, и улучшению общей ситуации в стране. И в конце концов она подсказывает путь в перспективу.

— Встает вопрос: готов ли идти на диалог с обществом Лукашенко? 25 лет мы не видели такой готовности.

– Лукашенко готов к диалогу с обществом — тем обществом, как он его себе представляет, об этом говорит количество ”горячих линий», различных встреч с гражданами представителей власти (министров, представителей администрации президента, областных, районных, городских руководителей). Все показывает, что глава государства хочет знать настроения в обществе, изучить самые актуальные потребности, в соответствии с которыми он будет корректировать внутреннюю политику.

— Жизнь показала, что любой кандидат в президенты должен показать обществу документы о состоянии своего здоровья. Вы не имеете противопоказаний, которые помешают выполнять президентские обязанности?

— Надеюсь, что нет. Во всяком случае, хотелось бы знать о конкретных требованиях к здоровью. Но на самом деле последние полгода мне как раз таки пришлось заниматься своим здоровьем — не потому, что я готовилась к президентской кампании, но определенные проблемы мешали мне в полную силу выполнять свои трудовые обязанности. Поэтому пришлось проходить такое обследование, в котором до сих пор не возникало нужды.

“В течение одного президентского срока можно вернуться к парламентской республике”

— Пофантазируем немного. Допустим, вы стали президентом — ваш первый указ (декрет)?

— Первое, что я сделаю, — приму соответствующий указ, который на первом этапе практически уравняет два государственных языка во всех сферах общественной жизни.

Прежде чем планировать действия в качестве президента, нужно выработать программу. Уже есть определенные наброски: мы затрагиваем и вопрос частной собственности на землю, и вопрос разгосударствления предприятий (промышленность переживает не лучшие времена).

Что касается белорусизации, то наверняка обойдемся не очень большим указом, в котором будет обозначено, что любой гражданин Республики Беларусь не должен иметь препятствий в пользовании белорусским языком и в сфере услуг, и на рабочем месте, и в информационном пространстве и так далее.

— Нужен ли Беларуси вообще президент? Может, нужно вернуться к парламентской республике?

— После длительного периода существования института президентства нужен переходный период: мы не можем резко перейти от сильной президентской власти к парламентской. Нужно время, чтобы парламент показал способность брать на себя большую часть всех властных полномочий и управления Беларусью. Поэтому любому следующему президенту Республики Беларусь придется решать и этот вопрос: если он окажется способен в самом начале правления делегировать часть полномочий парламенту, а люди высокого интеллектуального состава и управленческого потенциала смогут стать депутатами, то в течение одного президентского срока проблему можно решить.