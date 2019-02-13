Американский журнал Forbes составил список из 300 европейцев в возрасте до 30 лет, которые были «драйверами» в различных областях деятельности в прошлом году.

В этот перечень, который носит английское название 30 Under 30 Europe, вошли и два белоруса. Причем оба – в категории «Технологии», сообщает belmir.by.

Один из них – 29-летний Михаил Румянцев, основатель и руководитель Friendly Data, которая занимается технологиями, позволяющими людям осуществлять поиск по базам данных, используя обычную речь.

Получив 1,1 млн долларов первичных инвестиций и пройдя через стартап-акселератор 500 Startups в Силиконовой долине, Friendly Data в октябре 2018 года была выкуплена гигантом ServiceNow.

Местом жительства Румянцева обозначен Минск, образование получено в БГУ.

Второй – 27-летний Кирилл Тремболовский, со-основатель и главный операционный директор Behavox, которая занимается технологиями сбора данных для выявления потенциальных проблем различного рода, связанных с персоналом компаний.

Офисы Behavox находятся в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре. Здесь работает более 70 человек. Стартап собрал к настоящему моменту инвестиций на 21,4 млн долларов.

Местом жительства Тремболовского назван Лондон, образование получено в Эксетерском университете и Имперском колледже Лондона.