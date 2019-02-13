Директору в качестве максимального наказания грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией.

Руководитель столичного завода «Оптрон» задержан с поличным при получении крупной взятки – свыше 23 тысячи долларов США, сообщила Sputnik в среду оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси подполковник милиции Вероника Посметьева.

По информации правоохранителей, полученная мужчиной в качестве «вознаграждения» сумма – только пятая часть, которую требовал директор ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон» от коммерсантов за свои «услуги».

«Задержанный получил деньги за благоприятное решение вопроса по выдаче документов на приобретение недвижимости завода», – сказала Посметьева.

По ее словам, при этом руководитель ОАО распорядился, чтобы его подчиненные подготовили документы для освобождения коммерческой фирмы от уплаты НДС по сделке – всего 380 тысяч рублей.

Материалы ГУБЭП уже переданы в УСК по Минску для возбуждения дела по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси (получение взятки в особо крупном размере).

Директору в качестве максимального наказания грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией.

ОАО «Приборостроительный завод Оптрон» расположен в Минске и находится в ведении НАН Беларуси. Предприятие занимается разработкой и выпуском высокотехнологичной продукции для различных сфер.