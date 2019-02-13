Конкурсантов на «Славянском базаре-2019» ожидает новый формат эстрадного конкурса, а зрителей — масштабная шоу-программа на площади Победы. Что еще?

«Программа фестиваля кардинально не поменяется», — на первой пресс-конференции, посвященной XXVIII Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске», озвучил свою кардинальную позицию новый директор музыкального события и глава ГУ «Центр культуры «Витебск» Глеб Лапицкий. Наряду с традиционными мероприятиями, в афише появятся новшества, суть которых будут раскрывать по мере приближения фестивальных дат.

В этом году «Славянский базар» пройдет 8-17 июля. Официальное открытие форума искусств запланировано на 11 июля, гала-концерт закрытия состоится 15-го числа. «Мы не откажемся от проектов, которые составляют программу фестиваля не первое десятилетие, — отметил Глеб Лапицкий. — Традиционно пройдут «Театральные встречи», вечера элитарного искусства в филармонии, останутся «Кукольный квартал» и фест уличного искусства «На семи ветрах».

Фестивальные события развернутся на разных площадках города — традиционно главной сценой «Славянского базара в Витебске» останется Летний амфитеатр, мероприятия пройдут в концертном зале «Витебск», на сцене театра Якуба Коласа и «Ляльки», в Ледовом дворце. Станет больше открытых площадок, согласно концепции совместного развития города и фестиваля.

Так, дирекция намерена впервые максимально использовать возможности площади Победы, в дни Славянского базара превратив ее в в молодежную зону — с концертами, гастро-пространством и всевозможными активностями. Как будет выглядеть фестивальный город — начиная от праздничной иллюминации до благоустройства улиц и отдельных зон, уже обсудили на заседании горисполкома 25 января.

Ключевыми событиями фестиваля остаются музыкальные состязания — международный конкурс исполнительный эстрадной песни и детский музыкальный конкурс. При их организации особое внимание уделили национальным отборам. Они пройдут более чем в 20 странах мира. В марте в Риге запланирован европейский национальный отбор, в котором примут участие представители Балтии и Скандинавии. В Беларуси национальный отборочный тур состоится 16 марта в Орше.

Дирекция фестиваля отметила активность и инициативы, исходящие от участников — предстоящий конкурс активно обсуждается на открытых интернет-платформах и молодежных форумах. Особенность взрослого конкурса этого года — в отсутствии полуфинала, т.е., по-сути он возврат от формата «при Сидоренко» к формату «при Бассе».

«На фестиваль приедут сразу финалисты, — пояснил Глеб Лапицкий и подробнее остановился на конкурсной программе. — В первый день в исполнении участников и в сопровождении национального оркестра страны под руководством маэстро Финберга прозвучат славянские хиты». По задумке организаторов, это придаст выступлениям музыкальную значимость и одновременно поспособствует популяризации славянской культуры.

На следующий конкурсный день зазвучат мировые хиты — участники выйдут на сцену вместе с танцорами шоу-балета Аллы Духовой «Todes». В каждый из дней финала запланированы вторые отделения — с сольной программой народной артистки Грузии Тамары Гвердцители, которая также войдет в состав жюри, и новой постановкой «Todes».

Отметим, что отмена полуфинала — очень разумное решение. Вряд ли было справедливым, что несколько конкурсантов, приехавших зачастую из далёких стран, отправлялись домой сразу же после первого выступления на фестивале, когда у жюри никак не могло сложиться всесторонне объективного суждения об их талантах.

Пока в программе остается много интриг, организаторы уверяют, что событие не разочарует, книга рекордов фестиваля пополнится, а в музыкальном сообществе зазвучат новые имена. «Каждый, кто приедет на фестиваль, должен найти что-то своё, независимо от финансового, душевного состояния и возраста», — уверен директор фестиваля, проводя аналогию со множеством лепестков василька на главном символе форума, символизирующих многогранность события.

Продажа билетов на XXVIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» стартует 22 февраля. Тогда же объявят больше имен гостей фестиваля.

Пока известно о приезде Валерия Кипелова, Стаса Михайлова, Валерия Леонтьева, Надежды Кадышевой, ансамбля «Золотое кольцо», Александра Панайотова.

В день, посвященный союзному государству, состоится большой юбилейный концерт ансамбля «Песняры». По словам дирекции фестиваля, билеты на концерты «Славянского базара-2019» не подорожают. Наоборот, на отдельные мероприятия, как, например, концерт-открытие, ожидается снижение цен.