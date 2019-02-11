Стал известен лучший фильм по версии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

В Лондоне прошла 72-я церемония вручения премии BAFTA, которую присуждают за достижения в британском и международном кинематографе. Так, лучшим фильмом года была признана картина «Рома» (режиссер – Альфонсо Куарона). Также фильм получил премию за лучшую операторскую работу и режиссуру.

Сюжет «Ромы» рассказывает про мексиканскую семью, которая живет в районе Мехико Рома. Действия происходят в 70-х годах прошлого века.

Ранее фильм получил два «Золотых глобуса» и «Золотого льва». Кинокартина получила 10 номинаций на премию «Оскар».

Лучшим британским фильмом была признана «Фаворитка», а лучшим актером стал Рами Малек («Богемская рапсодия»). Среди актрис лучшей была признана Оливия Колман («Фаворитка»).