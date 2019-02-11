Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем 11-14 февраля посетит с официальным визитом Польшу. Запланированы переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, сообщает БЕЛТА.

Помимо встреч с президентом и премьером в программе переговоры с маршалами Сената и Сейма Станиславом Карчевским и Мареком Кухтинским. Пройдет встреча спикера с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Во время переговоров на высоком и высшем уровнях будут обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня — торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в области образования, науки, культуры и других сферах, представляющих взаимный интерес. Особое внимание будет уделено роли парламентского измерения в укреплении белорусско-польских отношений. Запланировано подписание договора между странами о социальном обеспечении.

В программе визита также посещение Польской академии наук. Кроме того, Михаил Мясникович побывает в Белостоке, где встретится с представителями белорусского национального меньшинства в Польше, руководством Подляшского воеводства, посетит Белостокский медицинский университет.

За 2018 год стоимостный объем белорусско-польского товарооборота составил $2,5 млрд и вырос на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. Объем белорусского экспорта в Польшу достиг примерно $1,3 млрд, польского импорта в Беларусь — $1,2 млрд. Сальдо сложилось положительное в размере $138,2 млн. За январь-сентябрь минувшего года в Беларусь поступило $7,7 млрд иностранных инвестиций, в том числе из Польши — $342,1 млн.