Когда накажут осквернителей «скамьи Клинтона»?

Почему вандалы чувствуют себя вольготно в национальном некрополе.

Мемориальная «скамья Клинтона» в Куропатах вновь разрушена. Это уже второй с начала месяца акт вандализма в урочище, где в 1937-1941 годах сотрудники НКВД уничтожили, по разным оценкам, от 30 до 250 тысяч человек.

Памятный знак «Народу Беларуси от американского народа», установленный в 1994 году с участием президента США, неоднократно осквернялся вандалами. Однако нынешние разрушения стали самыми сильными. Активисты отвезли остатки памятного знака на реставрацию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вандализма.

Кто и зачем разрушил «скамью Клинтона»?

— Это — частная инициатива какого-то персонажа, экзальтированного и накрученного российской пропагандой: антиамериканской, антиукраинской и в какой-то степени уже и антибелорусской, – считает заместитель председателя партии БНФ Алексей Янукевич.

По его мнению, для властей уничтожение «скамьи Клинтона» и другие акты вандализма в Куропатах являются намного меньшей проблемой, чем вахта, которую проводят активисты возле ресторана «Поедем поедим».

Кандидат исторических наук Игорь Кузнецов подчеркивает, что за последние 20 лет было 12 случаев, когда «скамью Клинтона» разбивали, опрокидывали, царапали, делали надписи.

— Но вот такого системного воздействия на этот объект ни разу не было. Я бы не связывал это с интересами какой-то политической силы, поскольку это не вписывается в нынешнюю ситуацию улучшения белорусско-американских отношений. Тут, скорее, мы имеем дело с неуравновешенным типом, на которого могла воздействовать любая информация, и у него появилась мания, — полагает историк.

Он обращает внимание, что во второй раз «скамью Клинтона» разбили на следующий день после заявления посольства США с выражением обеспокоенности и обращением к белорусской стороне с призывом принять меры.

Алексей Янукевич не исключает, что на этот раз уголовное дело по факту разрушения памятного знака будет доведено до суда.

По его словам, общественные активисты сами выследили человека, который, по всей видимости, причастен к этому преступлению, записали номер его автомобиля. Все эти сведения направлены в милицию.

— Я думаю, что вандала найдут. Но независимо от того, будут ли привлечены виновные к ответственности, милиция и власти абсолютно не должным образом выполняют свои обязанности по защите мемориала, — подчеркивает Алексей Янукевич.

Игорь Кузнецов считает, что и на этот раз злоумышленников не найдут. Когда в декабре прошлого года в Куропатах поцарапали государственный памятный знак, историк сообщал об этом в милицию.

По его мнению, тогда на поиски вандалов власти должны были бросить не только милицию, но и КГБ, поскольку преступление имеет политический подтекст.

— Мне сказали, что на место выезжала оперативная группа, но никаких следов обнаружено не было. Такая же картина и по «скамье Клинтона»: снег прошел, никаких следов, акт вандализма есть, — отмечает Игорь Кузнецов.