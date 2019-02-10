Под Островцом пассажирский автобус Вильнюс-Минск съехал в кювет

10 февраля около 0.15 на 19-м километре автодороги Гоза — Островец — Ошмяны в кювете оказался пассажирский автобус, который двигался по маршруту Вильнюс — Минск, сообщили в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По предварительной информации автобус марки «Неоплан» в какой-то момент выехал на полосу встречного движения, далее на обочину, в результате чего оказался в кювете. Уже на минимальной скорости автобус лег на левую сторону.

На участке дороги, где произошла авария, хорошая видимость, проезжая часть без наледи или снега.

В автобусе было 37 пассажиров. После ДТП прибывшие на место сотрудники милиции оказывали им необходимую помощь. На месте происшествия работали медики и сотрудники МЧС. Для централизованного доставления пострадавших в учреждение здравоохранения и обратно сотрудниками ОВД организовано прибытие автобуса местного автопарка. 17 пассажирам, получившим ссадины и порезы, оказана медицинская помощь в Островецкой ЦРБ. Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.

За съезд с дороги водитель автобуса 1987 года рождения привлечен к административной ответственности.

Спустя некоторое время из Минска прибыл второй автобус, который доставил всех пассажиров до пункта назначения.