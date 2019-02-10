В Парке высоких технологий презентовали официальное мобильное приложение II Европейских игр — Minsk2019, передает корреспондент БЕЛТА.

Разработчиком приложения является компания Synesis Sport — резидент ПВТ.

Приложение работает на платформах Android и iOS и ничуть не уступает мобильной версии сайта игр. Его главная особенность в том, что основная информация об играх и инфраструктуре будет доступна пользователям даже в условиях отсутствия интернет-подключения.

Кроме того, официальное приложение II Европейских игр позволяет пользователям получать push-уведомления с самыми актуальными новостями, формировать информационную ленту по интересам, просматривать расписание соревнований с фильтром событий, проложить самый быстрый и удобный путь до спортивного объекта, а также найти информацию о местных достопримечательностях.

Разработчики отмечают, что Minsk2019 — это не просто официальное приложение игр, а путеводитель по главному спортивному событию этого лета. К слову, оно уже доступно для бесплатного скачивания в Google Play и App Store.

Компания Synesis Sport также создаст 3D-визуализации для спортивных объектов II Европейских игр.

Пилотная версия системы 3D-визуализации разработана на примере стадиона «Динамо». Зрителю будет доступна виртуальная панорама из центра арены, где он может повернуться вокруг своей оси на 360 градусов, рассмотреть все трибуны и выбрать понравившийся сектор или категорию билета. Сделав выбор, пользователь переходит на панораму 180 градусов с трибуны, откуда открывается вид на арену и где подсвечиваются зоны проведения соревнований для разных видов спорта.

Как утверждают разработчики, 3D-визуализация позволит зрителям оценить обзор спортивной площадки с различных трибун в зависимости от категории билета, а также понять, насколько видны конкретные зоны.

I Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тысяч атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.