Власти Архангельской области в субботу ввели режим чрезвычайной ситуации на архипелаге Новая Земля из-за большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов.

Как сообщил глава муниципального образования Новая Земля Жиганша Мусин, режим ЧС вводится без ограничения по времени — до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность местного населения, передает Би-би-си.

«Я на Новой Земле с 1983 года, но никогда раньше такого массового нашествия белых медведей не было. Напомню, более пяти животных не покидают гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов», — сказал он.

Власти приняли решение направить на архипелаг оперативную группу, которая должна будет предотвратить нападение белых медведей на людей. Специалисты надеются, что животных удастся прогнать без применения оружия.