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Власти Архангельской области в субботу ввели режим чрезвычайной ситуации на архипелаге Новая Земля из-за большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов.

Как сообщил глава муниципального образования Новая Земля Жиганша Мусин, режим ЧС вводится без ограничения по времени — до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность местного населения, передает Би-би-си.

«Я на Новой Земле с 1983 года, но никогда раньше такого массового нашествия белых медведей не было. Напомню, более пяти животных не покидают гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов», — сказал он.

Власти приняли решение направить на архипелаг оперативную группу, которая должна будет предотвратить нападение белых медведей на людей. Специалисты надеются, что животных удастся прогнать без применения оружия.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА