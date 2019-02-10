Еще один автомобилист в критическом состоянии доставлен в больницу, на месте работают экстренные службы.

Водитель погиб в загоревшемся автомобиле Honda на трассе Р23 Минск — Микашевичи, сообщил Sputnik.by официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев в воскресенье.

Авария со смертельным исходом произошла на 59-м километре автодороги в Узденском районе. По предварительным данным, автомобиль Peugeot выскочил на встречную полосу и столкнулся с Honda — последний мгновенно воспламенился.

«Peugeot 406 ехал в направлении Минска. Водитель 1983 года рождения не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где в лоб столкнулся с Honda Civic», — рассказал Сергей Чеботарев.

В ГАИ сообщили, что личность водителя Honda устанавливается: он сгорел заживо. Водитель Peugeot вылетел через лобовое стекло. В критическом состоянии его доставили в больницу. Пассажиров в автомобилях не было.

В соцсетях появилось видео происшествия, на котором видно, что Honda горит и сильно дымится, по дороге разбросаны части автомобилей. По словам очевидцев, Peugeot двигался со скоростью 130 км/ч.